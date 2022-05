Marracash, Yagamoto e Isaac Hempstead Wright protagonisti del nuovo brand Zegna THE 232

L’Oasi Zegna è la casa dei nostri valori. Negli anni ‘30, il fondatore Ermenegildo Zegna creò una strada lunga 44,5 km che attraversa tutta l’Oasi Zegna. Questa strada, la statale 232, è una costante fonte d’ispirazione e continua a guidare ogni nostra azione, come la nuova campagna di comunicazione THE 232, che introduce una famiglia di visionari, che condividono principi autentici e una comune visione del futuro.

Per la sua prima stagione, la campagna di comunicazione THE 232 ha come protagonisti il musicista Marracash, l’attore Isaac Hempstead Wright e il movement director Yagamoto, uniti dal coraggio di perseguire nuove direzioni e guidare il cambiamento. Visionari, che sfidano le convenzioni con scelte in grado di tracciare un nuovo percorso. I protagonisti della campagna THE 232 vivono infatti il presente con uno sguardo rivolto al futuro, consapevoli della propria responsabilità.

Per questo motivo ZEGNA ha voluto condividere le loro storie personali e i loro punti di vista per affermare che è sempre possibile trovare la bellezza quando nella vita perseguiamo uno scopo con determinazione.

La campagna di comunicazione THE 232, comprende foto e video di momenti veri, che esaltano la personalità e lo stile di ciascuno dei personaggi scelti. Il guardaroba pensato dal Direttore Artistico Alessandro Sartori si esprime attraverso capi che tengono conto dell’espressività e della libertà di movimento di ognuno dei protagonisti.

La campagna THE 232 presenta anche il nuovo e inconfondibile brand mark ZEGNA, una rappresentazione grafica della strada e un elemento forte del nostro viaggio, a cui ZEGNA partecipa per rendere omaggio a un percorso che vale la pena intraprendere.