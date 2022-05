Sella, pubblicata la Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2021

Il gruppo Sella ha pubblicato la Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2021, il documento che illustra le attività realizzate e i risultati raggiunti nel corso dell’anno in ambito ESG (Environmental, Social, Governance) e a favore dei propri stakeholder, della comunità, dei clienti e dei dipendenti.

In ambito sostenibilità il Gruppo ha definito una strategia di lungo periodo con il duplice obiettivo di migliorare costantemente le proprie performance sociali e ambientali ed essere promotore di una economia innovativa e sostenibile, supportando i propri clienti nel processo di transizione verso una economia ad impatto ESG positivo.

Anche grazie a questo piano, il gruppo Sella è risultato tra le realtà “rigenerative” dal B Impact Assessment, strumento che misura l’impatto di un’azienda su cinque ambiti diversi (ambiente, governance, comunità, clienti e persone), ovvero quelle in grado di contribuire positivamente nei confronti del pianeta, grazie alla propria governance, all’offerta di prodotti sostenibili ai clienti e al costante supporto a famiglie e imprese.

Dalla Dichiarazione Non Finanziaria del gruppo Sella emerge che il valore economico generato è stato pari a 896,5 milioni di euro ed è stato distribuito agli stakeholder per il 77% corrispondente a 689 milioni di euro, in crescita di 80,6 milioni di euro rispetto all’anno precedente.

Ecco i principali risultati dell’impegno del gruppo Sella in tema di sostenibilità nel 2021.

Carbon Neutrality

Il gruppo Sella, tra i primi in Italia nel settore bancario, ha azzerato l’impatto delle proprie emissioni di CO2, in anticipo rispetto al piano fissato per il 2024, attraverso iniziative sostenibili dedicate alla riduzione della propria impronta carbonica già attuate negli ultimi anni, a un piano di ulteriore mitigazione delle emissioni e all’adesione al progetto “Impatto Zero” di LifeGate, volto a mitigare in modo significativo l’impatto ambientale delle società del Gruppo e a compensare le emissioni residue. Tale progetto sostiene iniziative certificate a livello internazionale di assorbimento della CO2, di tutela ambientale, di promozione dell’economia circolare e di supporto alle comunità locali.

Gli impatti ambientali

Il 100% dell'energia elettrica utilizzata dal gruppo in Italia e in Romania deriva da fonti rinnovabili certificate e il Gruppo contribuisce al proprio fabbisogno energetico anche grazie ai 18 impianti fotovoltaici installati sulla copertura di sedi e succursali sparse su tutto il territorio italiano. Il Gruppo, inoltre, sta portando avanti il progetto di un impianto idroelettrico ad acqua fluente a Biella che, sfruttando due salti geodetici disponibili, consentirà di mitigare il rischio idrogeologico e incrementare l’uso di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Tutta la carta utilizzata negli uffici è certificata FSC che garantisce la provenienza da una foresta e da una filiera di approvvigionamento gestita in modo responsabile; oltre il 53% dei prodotti per ufficio, inoltre, sono a minor impatto ambientale.

Sostegno al territorio

Diverse le iniziative realizzate dal gruppo Sella a livello regionale e locale. Tra queste il rinnovo dell’accordo con la Regione Piemonte e i sindacati per l’anticipo delle indennità di cassa integrazione straordinaria ai lavoratori delle aziende piemontesi in difficoltà. Sono stati, inoltre, messi a disposizione dell’Asl di Biella degli spazi per l’allestimento di un centro vaccinale per l’emergenza Covid con 40mila vaccini somministrati. Sono stati organizzati diversi corsi di educazione finanziaria in collaborazione con la FEduF per gli studenti delle scuole secondarie di Biella. Nel mese di agosto la sezione di Biella del Club Alpino Italiano ha inaugurato il Nuovo rifugio Quintino Sella riqualificato in chiave green anche grazie a un importante contributo di Banca Sella. I dipendenti del Gruppo e i loro famigliari sono stati impegnati nelle attività di volontariato a supporto della manifestazione “Play the Games” all’interno dei giochi sportivi regionali di Special Olympics, tenutisi a Biella. Infine, Sella Personal Credit ha supportato il “Progetto Autodifesa Donne Sorde” volto a diminuire il senso di insicurezza derivate dalla mancanza di udito.

Sostegno alle Pmi

Numerose le iniziative a sostegno dei privati e delle aziende. Rilevante ai fini di un concreto supporto alla transizione verso una economia ad impatto ESG positivo è il plafond da 1 miliardo di euro dedicato alle Pmi per incentivare e supportare gli investimenti in progetti innovativi che abbiano un impatto concreto sui 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’Onu.

Le Persone

Il Team Sella, composto da dipendenti e collaboratori, è cresciuto con l’ingresso di 547 nuove figure superando un totale di 5.500 persone (le donne rappresentano quasi il 49%). Più di 3mila i dipendenti abilitati allo smart working e oltre 228mila ore di formazione erogate, anche sulle tematiche ESG. In ambito formativo, è stato avviato anche un percorso dedicato agli Amministratori e Sindaci delle società del Gruppo sui temi legati alla sostenibilità che prevede diversi momenti di confronto con esponenti del mondo accademico universitario.

Open Innovation

La piattaforma di innovazione per startup e imprese Sellalab ha realizzato più di 80 eventi gratuiti aperti al pubblico che hanno coinvolto oltre 2.580 persone; Sellalab ha anche ampliato l’offerta della sua Academy che nel corso dell’anno ha formato 99 manager e imprenditori. Il 2021 è stato caratterizzato anche dall’apertura del primo Sellalab Open Coworking all’interno dello storico Lanificio Maurizio Sella, un nuovo spazio di 350 metri quadri con oltre 80 postazioni aperto a lavoratori in smart working di aziende del territorio o provenienti da altre zone, liberi professionisti, imprenditori, startupper e studenti che possono condurre le loro attività in un ambiente innovativo e dinamico, a stretto contatto con realtà differenti. Inoltre, nell’incubatore certificato dpixel sono attualmente presenti 33 startup.

Fintech District, la community internazionale di riferimento per l’ecosistema del fintech e insurtech in Italia, ha continuato a crescere contando a fine anno 207 fintech, 17 corporatemember, 5 professional member e 5 technical partner. La Fintech District Academy, progetto volto a promuovere la diffusione e la valorizzazione della cultura del fintech e a formare le persone in ambito financial technology, ha coinvolto oltre 25mila persone dalla sua partenza nel 2020.