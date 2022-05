Candelo che scrive: ospite Ruben Manca, poeta dall'età di 14 anni

Prosegue il progetto Candelo che scrive, organizzato nell'ambito delle attività della biblioteca comunale, che vede come protagonisti alcuni candelesi che esprimono se stessi con la scrittura.

Il prossimo appuntamento è per sabato 7 maggio, alle 17, in sala affreschi (via Matteotti 48), con Ruben Manca. Un giovane candelese di 24 anni che, fin dall'età di 14 anni, esprime le proprie "emozioni" con le poesie, parlerà del suo libro di raccolte "Otto anni di poesia".

L'autore dialogherà con la pedagogista Selena Minuzzo, mentre Lorena Valla leggerà alcuni testi tratti dalla raccolta. Manca ha frequentato le scuole del paese; poi la facoltà di lettere a Vercelli. Mentre studia, lavora presso l'ufficio di accoglienza turistica della locale Proloco e, nel tempo libero, dipinge.