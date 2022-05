Violazioni sulla sicurezza al lavoro, due denunciati e sospesa attività edile

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Biella, a seguito di attività ispettiva mirata al controllo del rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, hanno accertato nei confronti di un datore di lavoro del settore edile violazioni in tema di sicurezza sul lavoro in merito al rischio di caduta dall’alto, all’installazione dei ponteggi privi di piano di montaggio uso e smontaggio, alla realizzazione di parapetti e tavole fermapiede non idonei sulle aperture prospicenti il vuoto e all’utilizzo di impianti elettrici non a norma.

Inoltre in altro settore si è riscontrato il proseguo dell’attività senza una valutazione dei rischi impiegando un lavoratore “in nero”. Le ispezioni venivano concluse con il deferimento all’autorità giudiziaria di 2 datori di lavoro e la sospensione di una attività. Inoltre procedevano a comminare ammende pari a 6.000 euro e a contestare sanzioni amministrativa pari a 4300 euro.