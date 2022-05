Villetta di Cossato a fuoco, spente nella notte le fiamme: tetto crollato, una famiglia sfollata (foto di M. Benedetti per newsbiella.it)

Si sono concluse intorno all'1.30 di questa notte, 4 maggio, le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza della villetta di Cossato, colpita ieri sera da un violento incendio (leggi qui).

A dare l'allarme, oltre ai tanti residenti della zona, anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Cossato, di passaggio mentre si sviluppava l'alta colonna di fumo. Stando alle informazioni raccolte, i danni sarebbero parecchio ingenti tanto che una parte consistente del tetto sarebbe crollata.

L'abitazione è stata dichiarata inagibile: per questo, la famiglia (formata da una coppia con minore) ha trascorso la notte a casa da parenti. Per la giornata odierna è previsto un sopralluogo che chiarirà le cause del rogo.