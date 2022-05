Incidente stradale nella mattinata di oggi, 4 maggio, lungo la Provinciale che da Sandigliano porta al comune di Cerrione.

Stando alle prime informazioni raccolte, tre auto si sono scontrate per cause da accertare dopo il cimitero di Sandigliano. Non sono rimasti feriti i conducenti (due uomini di 30 e 40 anni e una 46enne), che hanno proceduto alla compilazione del modello cid. Sul posto i Carabinieri per rilievi di rito.