Fuochi d'artificio a Salussola per la festa del Beato Pietro Levita, le FOTO di un lettore

Hanno richiamato un grande afflusso di persone i festeggiamenti del Beato Pietro Levita, andati in scena lo scorso weekend nel comune di Salussola. In particolare, molti hanno raggiunto l'area del Municipio e della chiesa parrocchiale di Salussola Monte per assistere, sabato sera, lo spettacolo pirotecnico.

Giovani, famiglie, coppie, anziani: tutti col naso all'insù per ammirare i fuochi d'artificio. Di seguito, gli scatti migliori della serata condivisi da un nostro lettore.