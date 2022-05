Buone notizie per i giovani di Candelo, fumetti e area giochi da tavolo alla Biblioteca

Un'area giochi per i più piccoli alla Biblioteca di Candelo. Lo annuncia il sindaco Paolo Gelone sui propri canali social: “Un'altra bella novità per il nostro paese e soprattutto per i nostri giovani: parte la sperimentazione Candelo Play con un'area in Biblioteca dedicata, dove trovare fumetti e giochi da tavolo. Uno spazio nuovo, libero, dove trascorrere tempo insieme: perché la Biblioteca a Candelo non è un deposito di libri, ma un luogo vivo e aperto, dove i giovani possano coltivare socialità, emozioni, passioni. Di nuovo Candelo dimostra che la cultura non ha età ed è per tutti: da tempo lavoravamo a questo progetto, anche grazie anche a fondi che abbiamo ottenuto, e questo weekend parte una prima sperimentazione in vista del periodo estivo. E presto arriveranno ancora altre novità”.