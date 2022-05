L'arte dei ragazzi del Liceo Artistico Sella ispirata a Silvia Levenson diventa solidale e sociale, FOTO

Il 2022 è l'anno internazionale del vetro e Silvia Levenson è l'artista che meglio rappresenta l'arte contemporanea che usa il vetro come mezzo espressivo. Il Liceo Sella indirizzo Artistico si è messo in contatto con lei per realizzare un workshop e la visita del suo studio.

Non è però tutto: venerdì sarà inaugurata la mostra dei lavori realizzati dai ragazzi della scuola di Biella durante il workshop, che troveranno spazio accanto ad alcune opere di Silvia Levenson.

I lavori degli studenti sono in vendita per la raccolta fondi che destineranno per l'emporio alimentare - Parrocchia Santo Stefano di Biella. L'arte dei giovani liceali diventa solidale e sociale come è sempre stato il percorso di Silvia, attenta al Mondo, alle donne e alle persone che sono in difficoltà.

I lavori saranno esposti a BI-BOx Art Space a Biella.

Orari d'apertura: giovedì e venerdì dalle 15 alle 19.30, sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30, oppure su appuntamento.