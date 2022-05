Lo sapevi che un sedile in pelle, quando è lucido, significa che è sporco?

I sedili delle auto, nel passato, venivano realizzati utilizzando esclusivamente tessuti e materiali “puri”, ovvero di alta qualità (come, ad esempio, il velluto); questa caratteristica li rendeva meno soggetti allo sporco ostinato e, anche la pulizia, avveniva con più facilità. I nuovi tessuti invece, realizzati con mix di materiale plastico unito a quello classico, oltre a sporcarsi con più rapidità, spesso lasciano macchie e aloni difficili da rimuovere.



“Il sedile è una seduta che viene usata ogni giorno, indipendentemente da dove si è stati o da cosa si indossa, diventando quindi un veicolo per batteri e polveri” spiega Christian Grasso. “Per riuscire a mantenerli puliti e integri nel tempo è necessario lavarli almeno una volta all’anno, anche dopo il primo anno dall’acquisto: questo perché al loro interno si annidano sporco e micro-polveri in profondità”.



Christian spiega che, in relazione al tipo di materiale di cui è fatto il sedile, il lavaggio sarà differente: per le pelli è necessario detergere bene tutta la superficie, in modo che i pori vengano puliti; successivamente, viene nutrita utilizzando delle apposite creme. Rispetto ad un sedile in tessuto, è molto delicata e necessita di cure costanti per evitare che si tagli o si crepi. Un fatto interessante che forse pochi sanno è che, quando è sporca, la pelle diventa lucida: infatti, quando un sedile in pelle è davvero pulito, è opaco. L’eco-pelle viene lavata e trattata utilizzando gli stessi prodotti che si utilizzano per la pelle: pur essendo un simil-pelle è ugualmente soggetta a tagli e crepe; perciò, va nutrita con la stessa frequenza di una pelle tradizionale.



Per i sedili in tessuto, invece, sarà necessario aprire bene le trame del tessuto per riuscire a pulire il materiale in profondità, tramite l’aspirazione e la soffiatura, che avvengono con apposite attrezzature che “aprono il tessuto” e permettono al detergente di penetrare in profondità, rimuovendo lo sporco fino in fondo.



Autolavaggio Spunton si trova a Biella, in via Cottolengo 22. Tutti i servizi di Autolavaggio Spunton sono visibili all’interno del nuovo sito: www.autolavaggiospunton.com



Tel. 015 8496220 – Mail: autolavaggiospunton@alice.it Facebook: www.facebook.com/autolavaggiospunton Instagram: www.instagram.com/spunton_biella