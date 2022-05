La “Valli Biellesi – Trofeo Oasi Zegna” spegne nove candeline, ecco come cambia la viabilità a Biella

Sabato 7 maggio VEGLIO 4X4 e BMT EVENTI, organizzeranno l'edizione numero 9 della "VALLI BIELLESI - Oasi Zegna", gara di regolarità turistica per auto storiche. La partenza e l'arrivo sono fissati in piazza Martiri della Libertà a Biella.

La manifestazione si svolgerà, come da regolamento Aci-Sport, a strade aperte al traffico e nel pieno rispetto del codice della strada: la media oraria infatti non potrà essere superiore ai 40 Km orari. I rilievi cronometrici non sono legati alla velocità, ma alla precisione (rilevata al centesimo di secondo) dei passaggi sui dispositivi di rilievo (pressostati) disposti lungo il percorso che si svilupperà nel territorio biellese. I pressostati saranno ubicati in zone esterne alla sede stradale (aree private, piazzali, piazze, parcheggi, ecc.) in modo da non creare assolutamente intralcio alla circolazione ordinaria.

Il 7 maggio sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in: Piazza Martiri della Libertà, dalle ore 7 alle ore 20; Piazza Colonnetti (zona sud stalli a pagamento), dalle ore 7 alle ore 20; Piazza Cerruti, parte asfaltata a sud di C.so Pella, dalle ore 9 alle ore 16; Piazzale Busancano (lato ovest, ad eccezione zona camper), dalle ore 9 alle ore 16.