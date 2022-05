GeCA incontra Fondazione BIellezza, obiettivo: promuovere la Cultura Alimentare del biellese

Una nuova tappa del Geoportale della Cultura Alimentare e la prima edizione di un nuovo appuntamento dedicato alla valorizzazione delle tradizioni locali si incontrano a Biella in occasione di “BIS – weekend del gusto”, un evento diffuso che si terrà dal 6 all’8 maggio tra enogastronomia e cultura, progettato da Fondazione BIellezza con il sostegno del Comune di Biella Città Alpina e del GAL Montagne Biellesi.

BIS – il weekend del gusto nasce per consolidare una consapevolezza collettiva e dare forma ufficiale al fondamentale ruolo che enogastronomia e turismo svolgono nell’economia locale.

Tre giorni di manifestazione articolati in diversi momenti e iniziative per dedicare attenzione di volta in volta ai luoghi, alle pratiche e alla comunità, tutti gli elementi della tradizione locale che insieme concorrono a formare la filiera biellese del gusto.

Un’occasione dunque per celebrare la cultura alimentare di questa straordinaria area geografica, ma anche un nuovo appuntamento del percorso tracciato dal Geoportale della Cultura Alimentare - il progetto promosso dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale (MIC – Ministero della Cultura) e finanziato dal PON Cultura e Sviluppo (Programma Operativo Nazionale) - per raccontare gli ultimi sviluppi dell’iter multidisciplinare dedicato alla salvaguardia del patrimonio storico demoetnoantropologico, attraverso la ricerca e la mappatura dei prodotti enogastronomici e delle tracce delle tradizioni e del saper fare del nostro Paese, anche nella prospettiva di contribuire in modo innovativo allo sviluppo territoriale.

Il Patrimonio Immateriale legato alla cultura alimentare rappresenta la mission condivisa che ha attivato il dialogo tra GeCA e Fondazione BIellezza, nata nel febbraio 2020 per iniziativa di privati, produttori, ristoratori ed albergatori, allo scopo di contribuire concretamente alla valorizzazione e promozione del territorio biellese, in particolare attraverso un maggiore sviluppo della componete turistica, rimettendo al centro le persone, la qualità della vita, e il buon cibo.

Obiettivo finale del Geoportale della Cultura Alimentare - che ha di recente avviato una fase di restyling della vesta grafica, miglioramento della user-experience e arricchimento dei contenuti, per essere un strumento sempre più fruibile da un target ampio e attestarsi quale vetrina di riferimento per la raccolta e consultazione del ricco patrimonio culturale immateriale in tema di enogastronomia - è il coinvolgimento di tutte le regioni per raccogliere le eccellenze dei saperi e dei sapori italiani, secondo uno spirito comunitario di tradizione ed eredità culturale, nel rispetto dell’ecosistema e della memoria popolare, fulcro della valorizzazione del luogo.

Questo coinvolgimento si configura come una vera e propria “Call for partnership”, mirata al coinvolgimento dei territori e dei suoi stakeholders più rappresentativi in fatto di heritage enogastronomico locale, che possa rappresentare i valori dell’Italia, aprendosi anche a scenari globali.

In questa occasione la città di Biella presenterà anche le iniziative formative della Città degli Studi e, in particolare, il corso di laurea magistrale in lingua inglese realizzato con la collaborazione dell’Università di Torino “Cultural Heritage and Creativity for Tourism and Territorial Development”, nonché il progetto “Turismo Enogastronomico Biellese” promosso dalla Fondazione BIellezza e la recente nomina di “Biella Città Alpina”.

“II Geoportale della Cultura Alimentare e i Sapori Biellesi” è invece il titolo del convegno organizzato da GeCA, con la collaborazione del Ministero della Cultura e della Regione Piemonte e la presenza di istituzioni biellesi, regionali e nazionali, oltre che di esponenti della filiera agroalimentare e della cultura gastronomica locale.

L’8 maggio, dalle 15 alle 18 presso il Centro Congressi - Città Studi, si parlerà dell’importanza delle partnership locali e verrà presentata una ricca panoramica di contenuti di approfondimento sulla cultura alimentare biellese, promuovendo il Geoportale quale strumento privilegiato di tutela e valorizzazione del Patrimonio Immateriale Alimentare.

Uno storyteller d’eccezione a moderare l’incontro: Federico Quaranta, noto conduttore e autore televisivo, da sempre impegnato nella narrazione del patrimonio enogastronomico italiano. In apertura, gli onori di casa di Claudio Corradino, Sindaco di Biella, Barbara Greggio, Assessore Commercio e Sviluppo Economico, Attività Produttive, Turismo, Montagna, Assessorato all'UNESCO Città di Biella e Paolo Naldini, Direttore di Cittadellarte / Fondazione Pistoletto.

Gli interventi di Leandro Ventura, Direttore dell'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, e Angelo Boscarino, CEO di Bia Srl, entreranno nel vivo delle origini, sviluppi e finalità del progetto del Geoportale.

Seguirà poi il contributo di Manuele Cecconello, Regista che si è occupato della realizzazione di alcuni video di micronarrazione sul territorio biellese, con la testimonianza di uno dei protagonisti, Mina Novello, coordinatrice dell'attività di Sapori Biellesi.

A seguire, gli interventi di Arnaldo Cartotto, Responsabile della delegazione biellese del Club di Papillon, Michele Colombo, Direttore del GAL Montagne Biellesi, Nazarena Lanza, Responsabile di Slow Food travel Montagne biellesi e Raffaele Abbattista, ideatore di "Bolle di Malto - Rassegna Nazionale di Birrifici Artigianali”.

Un coro di voci ed esperienze invitate ad offrire una ricca panoramica delle iniziative di carattere enogastronomico implementate a livello locale e capaci di accompagnare e supportare lo sviluppo sociale ed economico locale, consolidando e valorizzando le radici culturali del territorio.

Il contributo di Vittoria Poggio, Assessore Cultura e Turismo Regione Piemonte, chiude l’incontro.

Dopo la conferenza del Geoportale, gli ospiti saranno invitati a vivere un momento conviviale con una degustazione dai sapori locali.