Cavaglià, come smaltire correttamente i rifiuti verdi

Primavera: la natura si risveglia e occorre iniziare a potare e sistemare i propri giardini o aree verdi.

Coglie l’occasione il comune di Cavaglià per ricordare alla cittadinanza quali sono i modi per smaltire i rifiuti verdi; tre le modalità disponibili: si inizia dalla più comoda, il ritiro a domicilio prenotabile tramite all’indirizzo https://www.seab.biella.it/richiesta-di-prenotazione/; in alternativa ci si può recare presso l’apposita area nei dintorni del cimitero comunale il lunedì, dalle ore 08 alle 13, il mercoledì dalle ore 08 alle 15 e il sabato dalle ore 08 alle 11:30; infine, restano a disposizione gli ecocentri provinciali di Viverone, via al Monte dalle 09 alle 15 e di Biella, via per Candelo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle 11:30 e dalle 13:30 alle 16:30.