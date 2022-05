Biella, Villaggio La Marmora: rotta la catena davanti alla materna. Le mamme: "Pericolo per i bambini"

“E' da anni che la catena è rotta. L'abbiamo detto anche più volte in Comune, ma purtroppo nessuno ha fatto nulla”. A parlare sono le mamme dei bambini che vanno alla scuola materna Villaggio Sportivo al Villaggio La Marmora.

Di fronte alla scuola, proprio dove c'è il cancello di entrata e uscita dei bambini, c'è uno spiazzo enorme. In quella zona, l'area, che arriva fino davanti all'uscita del Liceo Scientifico, contrassegnata anche con un cartello, sarebbe pedonale. A delimitarla un paio di ingressi con catene, dove una però è rotta da tempo.

“Il problema – spiegano le mamme – è che davanti al Liceo la catena c'è ancora e non passano le automobili. Davanti alla materna è rotta e passa con la macchina anche chi fa scuola guida perchè lo spazio davanti è enorme. Solo che i bambini escono da scuola correndo, ed è già capitato che qualcuno guidando non facesse attenzione e rischiasse di prendere sotto un piccolo. Non va bene così. Basterebbe davvero solo mettere una nuova catena perchè si è rotto un anello in quella che c'è ora. E i bambini potrebbero uscire con serenità nello spazio che gli è stato riservato senza dover dribblare le automobili”.