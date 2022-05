Biella, riprese a Palazzo Oropa: troupe dalla Francia per documentario su Nino Cerruti

Un nuovo omaggio a Nino Cerruti. Dopo la messa svoltasi nella Chiesa della Madeleine, l'Ambasciata d'Italia a Parigi ha invitato l’amministrazione comunale a partecipare ad un programma culturale in calendario il 2 giugno nell’ambasciata della capitale francese.

Per l’occasione sono in via di creazione sia una mostra all'Ambasciata, sia un documentario. Per realizzarlo è arrivata dalla Francia una troupe, che ha girato mostrando il backstage sconosciuto della produzione del tessuto al Lanificio Cerruti, intervistando successivamente l’assessore al Turismo, Unesco e Città della Moda, che sottolinea come l’obiettivo era quello di raccontare il rapporto che si era creato tra la Città di Biella e il signor Nino.

L’Istituto della Cultura dell'Ambasciata d'Italia è molto interessato a ricordare l'eredità poliedrica di Nino Cerruti, compreso il suo contributo alla promozione del made in Italy nel mondo. Nelle riprese svolte a Palazzo Oropa, l’azienda era rappresentata da Claire Landrau. Il 2 giugno, giorno in cui verrà anche celebrato il cinema italiano ricordando, insieme a Cerruti, Monica Vitti e la ricorrenza dei 100 anni dalla nascita di Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi, saranno presenti a Parigi tutte le città creative italiane.