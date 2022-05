Anche a Strona si guarda alla mobilità green, in funzione la prima colonnina elettrica di ricarica

Transizione ecologica, mobilità elettrica: sono solo alcune delle sfide e dei temi che l'umanità sarà costretta a fare i conti nel prossimo futuro. Tocca tutti: grandi metropoli e piccole realtà del territorio, costrette a (ri)pensare al domani che verrà.

Anche nel comune di Strona si sta prestando la dovuta attenzione a queste nuove esigenze. Da una settimana, infatti, è entrata in funzione la prima colonnina elettrica di ricarica per mezzi elettrici: la postazione si trova nella piazza del Municipio e può ospitare, al massimo, due veicoli per volta. Per effettuare la ricarica è necessario scaricare e utilizzare l'apposita app e collegare il cavo dell'auto alla colonnina.

Soddisfatto il sindaco Davide Cappio: “Il Comune ha aderito con entusiasmo alla bella iniziativa di Ener.Bit. Così da venire incontro, non solo, a chi già oggi possiede un'auto elettrica ma incentivarne il passaggio e il futuro utilizzo negli anni che verranno, contrassegnati dalla transizione ecologica”.