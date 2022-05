Riceviamo e pubblichiamo:

“Esprimo il mio cordoglio e vicinanza alla famiglia per la scomparsa di Eugenio Gromo. Eugenio è stato un’altro importante protagonista dell’amministrazione del comune di Sandigliano degli anni ‘90. In quel periodo, nelle vesti di sindaco, diede all’azione amministrativa una visione nella progettazione del futuro. È così che lo vogliamo ricordare e ringraziare per ciò che ha fatto per la comunità”.