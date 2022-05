Rally & Co, 3° posto nella Coppa Scuderie al Valsugana Historic FOTO

Ottima prestazione per i portacolori della scuderia biellese Rally & Co classificatasi al terzo posto in classifica "coppa scuderie" nella gara trentina "Valsugana Rally Historic".

Splendidi 11° assoluti, secondi di classe 1600 e primi nel trofeo Michelin del terzo raggruppamento per gli inossidabili Luca Delle Coste e Franca Regis Milano che a bordo della loro Fiat ritmo si sono anche tolti la soddisfazione di siglare un 8°posto assoluto in una prova speciale. Altrettanto felici Simone Lanfranchini e Sabrina Panizza 13° assoluti sulla loro Porsche 924 Carrera GT che al pari dei compagni di squadra hanno colto una prestigiosa ottava posizione di prova speciale, anche se la posizione finale poteva essere migliore a causa di alcuni problemi all'interfono.

Prossimo appuntamento per gli equipaggi lanieri la partecipazione alla seconda gara di campionato italiano rally storici in Sicilia per la Targa Florio nella quale saranno al via Porta Santi sulla consueta Ford Escort rs mentre hanno dovuto dare forfait i sicuri protagonisti Davide Negri con De Luis iscritti con la Subaru Legacy dei fratelli Balletti.