I risultati di equipaggi e navigatori Biella Corse al Valli Ossolane e al Valsugana Historic Rally

Risultati soddisfacenti per gli equipaggi e i navigatori Biella Corse in gara questo fine settimana in Val d’Ossola e in Trentino Alto Adige.

Rally Valli Ossolane

Due dei tre equipaggi al via del 58° Rally Valli Ossolane hanno portato a termine la gara.

Pierangelo Tasinato e Simone Bottega, al via con una Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5) hanno concluso al 34° posto assoluto, ventesimi di gruppo e diciannovesimi di classe. Va però anche ricordato che il “sempreverde” Tasinato si è piazzato al primo posto nella speciale classifica riservata ai “conduttori over 55”!

Giusto una posizione dietro, nell’assoluta, hanno portato a termine il rally Daniele Bestetti e Mattia Nicastri, in gara con una Renault Clio RS (gruppo RC4N, classe Rally 4). Hanno infatti concluso al 35° posto assoluto, dodicesimi di gruppo e ottavi nella classifica di classe. Niente da fare, invece, per il terzo equipaggio della scuderia, composto dagli esordienti “Biella Corse” Andrea Dago ed Enos Figueiredo Aragao. A causa di problemi alla loro Citroen Saxo VTS (gruppo RC4N, classe A6), sono stati costretti al ritiro nella terza prova speciale, la prima della seconda giornata di gara.

Fra i navigatori della scuderia, il miglior risultato è stato ottenuto da Luca Pieri che, a fianco del pilota Massimo Marasso su Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5), ha chiuso la gara al 15° posto assoluto, di gruppo e di classe.

Marco Bevilacqua, invece, che gareggiava con Gianluca Papa su di una Citroen Saxo VTS (gruppo RC4N, classe K10), ha terminato la gara all’85° posto assoluto, quarantesimo di gruppo e settimo di classe.

Niente da fare, infine, per Enrico Gatto che, in gara con il pilota Jason Bosotti su di una Mitsubishi Lancer Evo (gruppo RC2N, classe N4), si è dovuto ritirare nella quarta prova speciale, la seconda del secondo giorno di gara.

Valsugana Historic Rally

Debutto soddisfacente per la vettura con cui Ermanno Caporale e Diego Pontarollo hanno preso parte alla decima edizione del Valsugana Historic Rally, rally storico che si è corso sabato in Trentino. L’Opel Kadett GSI (gruppo 4, classe J2-A/2000) dell’equipaggio biellese è stata infatti all’altezza della situazione, permettendo loro di piazzarsi al 35° posto assoluto, tredicesimo di gruppo 4 e quarto della classe J2-A/2000.