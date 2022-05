I risultati del Biella Rugby del fine settimana

SERIE C 1.05.22 Cuneo Pedona vs Biella Rugby 31-17 (12-12)

Marcatori. Mete: Arbore, Givonetti e Teagno. Trasformazioni: Longo. BRC: Savatteri; Marazzato, Givonetti, Salino, Teagno; Longo, Martinetto; Salussolia, Zanotti, Morandini; Brua, Bottego; Arbore, Zignone, Bortolot. A disposizione: Panatero.

Giovanni Martinetto, coach: “Trasferta difficile affrontata con soli sedici giocatori. Partita giocata con grande concentrazione e attenzione, durante la quale tutti si sono scrupolosamente attenuti al piano strategico. La stanchezza dovuta alla mancanza di cambi si è inevitabilmente fatta sentire nella fase finale. La giornata ha comunque dimostrato la crescita e la maturità di un ottimo gruppo”.

U19 1.05.22 Biella Rugby vs Pro Recco 0-44

Marcatori. Mete: Sciarretta, Ramella Bon e Negro. Trasformazioni: Caputo.

Brc: Nicolo; Loznytsia, Caputo, Sciarretta (cap.), Ramella Bon; Negro, Defilippi; Mafrouh, Zaporozhets, Protto; Bodone, Cafaro; Lacognata, Mureddu, Mondin. A disposizione: Temriuk, Bocca.

Andrea Caputo, coach: “Biella ha ricevuto Recco per l’ultimo incontro della stagione di seconda fase. Gli ospiti si sono presentati con un giocatore in meno e Biella ha deciso di concedere in prestito due giocatori. Nell’occasione hanno esordito tre ragazzi ucraini ospiti del club. Il risultato finale è la prova di una mattinata di divertimento e allegria. Adesso aspettiamo la terza fase di campionato”.

U17 30.04.22 Savona Rugby vs Biella Rugby 26-44 (19-20)

Marcatori. Mete: Zavallone (2), Monteleone, Defilippi, Gregori, Borno, Moretti. Trasformazioni. Penalty: Moretti. Conversion: Moretti (3).

BRC: Salussolia; Defilippi, Monteleone, Castello, Grillenzoni; Moretti, Fusaro (cap.); Borno, Trocca, Gregori; Fantini, Buturca; Zavallone, Grandi, Gibello. A disposizione: Nesterenko, Zaliznyi, Ramella Pollone, Mosca, Besso, Nardi, Pagliano.

Emilio Vezzoli, coach: “Al Carlini passa il Biella con un sacco di mete. I ragazzi si sono divertiti e hanno fatto divertire. I biellesi hanno dimostrato per l’ennesima volta la superiorità nelle fasi statiche e con la palla in mano. Sono cresciuti molto fisicamente e atleticamente grazie al lavoro svolto dal preparatore atletico Andrea Falla. Continuiamo a lavorare con questa costanza per cercare di trovare ancora tre vittorie e chiudere in bellezza questo campionato”.

U15 30.04.22 a Biella, triangolare tra: Brc, Oleggio Rugby Raptors e Stade Valdotain

Brc: Bredariol, Castello, Hu, Curatolo, Corcoy, Avanzi, Bocchino, Pavesi, Parenzini, Chiorboli, Rossi, Pellegrini, Rava (cap.), Santoru, Vatteroni, Cacopardo, Guadagnolo, Poli.

Edoardo Barbera, coach: “Del triangolare abbiamo disputato solo la prima partita, in quanto una delle squadre non aveva abbastanza giocatori. Prima partita giocata in tredici e vinta di squadra contro Oleggio, nella seconda, Oleggio e Aosta si sono unite per poter fare un’amichevole con regole a quindici. In generale, è stata la miglior prestazione della squadra. Hanno giocato fino all’ultimo, nonostante i settanta minuti di gioco totali. Il gruppo si è dimostrato compatto e unito per tutta la durata delle partite. L’esperienza con il nuovo regolamento è stata positiva ed è stata un’ottima prova per tutti i ragazzi”.