Golf, a Cerrione la terza tappa del circuito “Chiusano golf cup 2022”

È stato il golf club “Il Mulino” di Cerrione ad ospitare la terza tappa del torneo “Chiusano golf cup 2022”, organizzato dalla Federgolf Piemonte-Liguria. Con 42 tappe di qualificazione e 2 finali, il circuito si attesta come la competizione amatoriale più importante e prestigiosa in Italia, capace di attirare fino a 3000 giocatori anche dai Paesi confinanti.



Sui campi di Cerrione sono stati Enrico Pinton e Valerio Baltera a dominare la prima categoria con punteggio lordo, registrando rispettivamente un totale di 26 e 25 punti. Nella prima categoria netta ritorna in testa Enrico Pinton con 33 punti, seguito da Cristian Dalben con 31 punti. In seconda categoria netta ritroviamo Valerio Baltera in prima posizione con 43 punti mentre Paolo Bruggiafreddo chiude al secondo posto con 42 punti. Infine, nella terza categoria netta sono Diego Minessi e Stefan Pavan Frojo ad aggiudicarsi il podio con 50 e 45 punti.