Calcio, mister Rizzo lascia la guida della Biellese

Alberto Rizzo ha rassegnato le sue dimissioni da allenatore della Prima Squadra della Biellese 1902, formulando da parte sua l’auspicio che un suo avvicendamento possa dare una sferzata alla squadra in modo da poter raggiungere il più alto risultato sportivo possibile.

La Società, nel prendere atto della decisione, ringrazia Alberto Rizzo per il suo impegno e la sua serietà esemplari, che hanno portato la Biellese a sfiorare la promozione in Serie D lo scorso anno e a conseguire il migliore piazzamento in campionato da almeno un decennio a questa parte, oltre che aver valorizzato giovani del vivaio consentendo alla squadra di essere premiata come la seconda più giovane del campionato di Eccellenza. Martin Pellerei, allenatore dell’Under 19 della Biellese 1902, guiderà la squadra a partire dall’allenamento di martedì, e sino alla fine della stagione.