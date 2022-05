Cambiamento per Valdilana in consiglio ha interrogato sindaco e giunta sull'illuminazione pubblica, foto Pixabay

"Molti cittadini ci hanno contattato per segnalarci problemi di illuminazione pubblica in diverse frazioni - scrive il gruppo di minoranza Cambiamento per Valdilana in un'interrogazione discussa all'ultimo consiglio comunale - . Già il 28 novembre 2019 avevamo segnalato dei guasti, a marzo 2021 avevamo chiesto il motivo di quelli che riguardano frazione Fila".

Nel documento il gruppo conclude chiedendo all'amministrazione il motivo per cui si manifestano con tale frequenza e diffusione guasti e malfunzionamento dell'illuminazione pubblica e anche per quale motivi situazioni apparentemente risolte ritornano a manifestare disservizio.

La Giunta presenterà a questo proposito riscontro orale e scritto alla prossima riunione.