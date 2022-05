Biella al Centro: "Per l'amministrazione è indispensabile che la città sia dotata di un dormitorio adeguato?"

Dopo progetti, discussioni e promesse di inaugurazioni continuamente rimandate, il Comune di Biella per i locali originariamente pensati come dormitorio al Belletti Bona ha cambiato programmi. In quegli spazi verranno infatti realizzate due mini unità abitative, per ospitare per periodi molto brevi (al massimo 5-7 giorni), nuclei in grave emergenza abitativa, rinvenuti incidentalmente sul territorio.

Ed è a questo proposito che Biella al Centro pone però delle domande all'amministrazione attraverso un'interrogazione presentata in questi giorni.

"Quello che vorremmo sapere è prima di tutto se l’amministrazione comunale ritiene che sia nonostante tutto ancora indispensabile che la città di Biella sia dotata di un dormitorio adeguato - si legge nel documento -, e se l’attuale Centro Borri rappresenti una soluzione adeguata alla necessità di un dormitorio".

I consiglieri Paolo Robazza, Sara Gentile, Pietro Barrasso, Federico Maio, Donato Gentile e Andrea Foglio Bonda chiedono inoltre se sia già stata delineata "la strategia che verrà messa in atto specificatamente per affrontare in modo dignitoso l’accoglienza delle persone che non possono essere inserite negli appartamenti dell’accoglienza diffusa e che oggi utilizzano il dormitorio e quale sia stato in concreto il coinvolgimento dei privati e del terzo settore con specifica attenzione al centro Borri e quali spunti siano pervenuti da questo confronto".

"Il “Centro Borri” è caratterizzato da sole tre stanze da letto - scrivono ancora i consiglieri - servizi igienici molto angusti e ridotti in numero, spazio per letti extra ridotto a pochi metri quadrati; le stanze appaiono poco adeguate, anche se ancora accettabili, a causa degli spazi ridotti e della convivenza forzata". E le liste civiche chiedono che tipo di attività sia stata svolta con i Consorzi IRIS e Cissabo per valutarne l’adeguatezza e a quali risultati concreti essa sia pervenuta.

Sempre attraverso il documento Biella al Centro chiede anche se il Comune non ritenga opportuna la convocazione della commissione consiliare competente, per raccogliere ulteriori contributi utili alla fase progettuale ed esecutiva.