TeamVolley: Serie D e Under 18 Eccellenza (fase regionale)

Seconda vittoria consecutiva per il Botalla TeamVolley in Serie D. Una vittoria che dà morale, quella ottenuta contro Cogne (3-0), oltre a rappresentare un bottino importante in ottica playout. I tre punti conquistati permettono infatti alle biancoblù di iniziare il girone in cui si giocheranno la permanenza nella categoria con il vantaggio di giocare a Lessona almeno due partite su cinque.

«Questa vittoria è sicuramente un buon viatico per i playout - ha spiegato coach Fabrizio Preziosa a fine partita -, nel senso che ci dà un po' di fiducia dal momento che è la seconda volta consecutiva in cui portiamo a casa i tre punti in palio e in termini di classifica ci permette di acciuffare il nono posto, che ci permette di giocare tra le mura del nostro palazzetto due partite su tre. L'ottavo posto ci avrebbe permesso di entrare in un girone ancora più abbordabile, ma per come si era messa la stagione va bene così. Inoltre gli incastri delle partite casalinghe ci consentiranno di giocare a Lessona quando sarà impegnata anche la Serie C, con tutto quello che ne consegue in termini di presenze e di tifo. Cercheremo di approfittarne al meglio per guadagnarci sul campo la salvezza».

SERIE D

BOTALLA TEAM

VOLLEY - CCS COGNE ACCIAI SPECIALI 3-0

Parziali: 25-12, 25-21, 25-20TeamVolley: Lorenzon 6, Silvestrini 13, Pelliciari 6, Nanì 4, Scoleri 5, Vioglio, Vodopi 9, Damo 8, Biasin ne, Cena ne, Allorto ne, Valli (L). Allenatore: Fabrizio Preziosa. Assistente: Marco Allorto.

Finisce l'avventura nella fase regionale per l'Under 18 Eccellenza del TeamVolley, griffata bonprix. Le ragazze di coach Paolo Salussolia hanno ceduto 3-0 alle pari età di Lilliput 04 (Settimo Torinese), dicendo addio alle ultime chances di proseguire il loro cammino in questa seconda parte di stagione. «Abbiamo bucato la partita. Peccato - ha commentato a caldo coach Paolo Salussolia -. Però si è proprio visto che l'abitudine a giocare gare di un certo livello, con un certo tipo di tensione, non è una qualità che si possa comprare. Sotto questo aspetto siamo ancora carenti. Resta il rammarico per aver perso un secondo set che avrebbe potuto cambiare le sorti del match. Ma Settimo è più forte di noi e ha passato il turno meritatamente. Questa sconfitta, come ho detto alle ragazze, non compromette la bella stagione che abbiamo disputato, portiamo a casa un risultato che è andato anche qualcosina oltre le nostre aspettative iniziali, quindi brave in ogni caso».

UNDER 18 ECCELLENZA

LILLIPUT 04 - BONPRIX TEAMVOLLEY 3-0

Parziali: 25-21, 25-17, 25-17

TeamVolley: Lorenzon, Levis 9, Biasin C. 5, Zatta 7, Biasin B. 4, Caramori 7, Pelliciari 1, Fiorotto, Tallia ne, Di Stefano ne, Vioglio ne, Ippolito (L). Allenatore: Paolo Salussolia. Assistente: Marco Allorto.