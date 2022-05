L'ultimo appuntamento: soluzioni indolore per l'epilogo di una relazione

Nuova puntata dell’ormai consueto “Club del mercoledì” di Newsbiella.it con i due conduttori Jimmy e Luke che, per questa settimana, sarà spostato a questa sera, martedì 3 maggio. In partenza alle ore 20:30 la puntata proseguirà il percorso iniziato nelle settimane precedenti sul tema delle relazioni anche se questa volta il tono sarà un po’ più serioso. Si parlerà infatti dell’ultimo appuntamento e di come affrontare al meglio un momento doloroso e decisivo.



Sarà possibile seguirci da Facebook all’indirizzo https://www.facebook.com/www.newsbiella.it e sulla prima pagina di https://www.newsbiella.it/, a partire dalle ore 20:30, ed interagire con i conduttori mandando un messaggio o audio al numero 331.9024919 tramite WhatsApp.