Gli attori della compagnia Teatrando ritornano ad animare con scene teatrali gli spazi produttivi della Vitale Barberis Canonico (in via Diagonale 296 a Valdilana Pratrivero).

Se nelle due precedenti occasioni a ispirare le scene sono state le storie del passato, emerse dal ricco archivio dell’azienda, questa volta lo sguardo è invece puntato sul presente e verso il futuro.

“Eco-sostenibile ibile ibile ibile... – Vitale Barberis Canonico e lo spettacolo della sostenibilità” è il titolo del nuovo appuntamento che sarà presentato, sempre in forma itinerante, domenica 8 maggio, con partenza a gruppi ogni 20 minuti (dalle 10.30 alle11.50 poi ancora delle 14.30 alle 17.30).

Autore dei testi è, anche in questo caso, Danilo Craveia, che si è divertito a dare forma teatrale e volutamente leggera, a una serie di argomenti decisamente seri, molto importanti e anche complessi, partendo da informazioni e dati assolutamente reali.

La sostenibilità e in particolare le azioni messe in campo dalla storica azienda tessile biellese in riferimento al tema, saranno presentate e proposte in modo divertente e accattivante al pubblico, che avrà poi modo di approfondire gli aspetti tecnici consultando il “Report di sostenibilità” disponibile su www.vitalebarberiscanonico.it.

Partendo dai tre argomenti cardine della sostenibilità di Vitale Barberis Canonico (Persone, Ambiente e Prodotto), le sei scene dello spettacolo, che si dipanerà lungo un percorso che si svolge in parte all’interno e in parte in esterno (anche in caso di maltempo), riproducono situazioni di lavoro e di vita quotidiana in azienda, affrontando temi quali l’attenzione verso un consumo energetico contenuto e consapevole, la depurazione delle acque che servono per la lavorazione tessile, ma anche l’impiego di esoscheletri, ovvero di dispositivi che forniscono un supporto a specifiche parti del corpo particolarmente sollecitate indeterminate mansioni.

La partecipazione è gratuita, ma occorre prenotare sul sito, scegliendo l’orario che si preferisce tra le diverse possibilità (l’etichetta rossa “non disponibile” indica che il gruppo è già al completo).