Quanto tempo impiega un pacco China Post?

China Post, che è legalmente conosciuta come China Post Group Corporation, è il servizio postale ufficiale della Cina, che fornisce servizi postali a livello nazionale tranne in alcune aree speciali, come Hong Kong. China Post succedette a Chunghwa Post, che in precedenza era stato il principale fornitore di servizi postali della Cina continentale prima della fondazione di China Post nel 1949. China Post è supervisionato dallo State Post Bureau, che ha la responsabilità generale della regolamentazione del servizio postale cinese.

Quali sono i tipi di pacchi che possono essere inviati tramite China Post?

I servizi internazionali di china post includono piccoli pacchi, pacchi di grandi dimensioni o corriere espresso (EMS Epacket). Queste classificazioni dipenderanno dal peso e dalle dimensioni del pacco e varieranno di prezzo a seconda delle dimensioni, della destinazione e dell'urgenza della consegna. Anche le specifiche del pacco, così come la sua destinazione, possono influire sui tempi di consegna. Tutti i pacchetti registrati includono il monitoraggio. Ai colli verrà poi assegnata una modalità di trasporto in base all'urgenza della spedizione e al prezzo. I pacchi di China Air Parcel vengono trasportati per via aerea, mentre i pacchi Surface Air Lift possono essere trasportati via mare, terra o aria e Surface Parcel per ferrovia, automobile o nave. Tutti i pacchi inviati con China Post possono essere tracciati se registrati. In caso contrario, le informazioni di tracciamento di China Post saranno limitate solo alla Cina continentale.

Cosa posso usare per tracciare il mio pacco China Post?

Con il potente sistema di tracciamento Ordertracker, ottenere informazioni di tracciamento aggiornate sulla posizione del tuo ordine non potrebbe essere più semplice. Per trovare il tuo pacco, indipendentemente dalle sue dimensioni, forma o destinazione finale, non devi fare altro che inserire il numero di tracciamento fornito dal venditore al momento dell'acquisto sul sito Ordertracker. Con questo numero di tracciamento, sarai in grado di continuare a tracciare il tuo pacco durante il suo viaggio, utilizzandolo per tenerti aggiornato sullo stato e sulla posizione più recenti della tua spedizione.

Qual è il modo più efficiente per monitorare China Post?

Sebbene tu possa tracciare direttamente i pacchi China Post, il monitoraggio dei pacchi China Post tramite il loro sito Web può essere difficile e, soprattutto se un pacco viaggia all'estero, può significare che si perdono gli aggiornamenti dell'evento se un pacco China Post passa di mano. Un modo per evitarlo sarebbe utilizzare il sito di tracciamento multi-corriere Ordertracker. Infatti, non solo ricerca gli aggiornamenti sugli eventi dei pacchi con China Post, ma cerca in oltre 1000 siti Web, e-tailer, corrieri logistici e siti di e-commerce per trovare tutte le informazioni rilevanti sulla posizione e lo stato del tuo pacco, consegnandolo immediatamente al cercatore. Ecco perché migliaia di clienti, imprenditori e parti interessate scelgono Ordertracker come piattaforma di monitoraggio di riferimento. Dì addio alla modifica del tracciamento quando il tuo pacco cambia gestore e saluta il tracciamento universale China Post senza stress su ogni pacco registrato che invii.



Quanto tempo impiega la spedizione di China Post?

Generalmente, i primi due metodi di spedizione elencati impiegheranno dai 5 ai 30 giorni per la consegna. L'ultima opzione richiede più tempo, con tempi di consegna stimati in genere superiori a un mese. Tutte le modalità di trasporto con China Post possono essere tracciate con Ordertracker, purché siano state registrate. Per tracciare la tua spedizione China Post, inserisci semplicemente il numero di tracciamento sul sito Ordertracker.



Di seguito sono riportati i tempi di consegna stimati per i diversi metodi di trasporto di China Post:



Per i pacchi aerei:

Ai paesi vicini della Cina: da 5 a 10 giorni

In Europa e in America: da 7 a 15 giorni

In Sud America: 10-20 giorni

In Africa e in altri paesi e regioni: 15 - 30 giorni

Per i pacchetti Surface Air Lift: da 15 a 20 giorni per tutti i paesi

Per il pacco di superficie: 1-2 mesi per tutti i paesi

Ci sono anche specifiche di peso e dimensioni utilizzate per la classificazione dei pacchi.