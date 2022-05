Mezzana, il circolo CSEN “Amici del laghetto” ha festeggiato il suo primo anno

Primo maggio giorno di festa a Mezzana Mortigliengo con gli amici e i soci del circolo CSEN “Amici del laghetto”, accorsi per festeggiare insieme il primo anno di attività.

Il circolo “Amici del laghetto” è immerso in una valle verde circondata da flora e fauna di ogni specie, dove è possibile anche praticare attività di pesca amatoriale in un laghetto adiacente alla struttura, oltre alla possibilità di praticare numerose attività sportive grazie alla presenza di un campetto da calcio in erba sintetica e della rete da tennis.

Il locale è aperto ai soci a pranzo e cena, ottimo per l’organizzazione di qualsiasi evento, con angolo adibito a karaoke e sala divertimenti. Il circolo è composto da sale interne ed esterne dove poter assaporare piatti tipici frutto di una cucina sia tradizionale che innovativa, oltre ad una selezione di vini locali e non.

All'esterno è possibile godere della bellezza e della quiete del paesaggio circostante grazie alla presenza di un ampio dehor. La struttura è gestita da uno staff cordiale e sorridente sempre a disposizione dei soci ed è possibile parcheggiare comodamente.