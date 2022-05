Valdilana, dopo l'incidente trovato positivo all’alcoltest con valore 3 volte superiore al consentito

Nella serata di sabato a Crocemosso si è verificata una collisione (leggi qui) tra un'auto condotta da una 30enne del posto ed un'altra con alla guida un giovane residente in provincia. Sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Valdilana e del Nucleo Radiomobile di Cossato che, dopo essersi accertati delle buone condizioni dei coinvolti, hanno regolato il traffico e proceduto ai rilievi del caso.

Il conducente è risultato positivo all’alcoltest con un valore di 3 volte superiore al consentito. Per tale ragione la patente gli è stata immediatamente ritirata. Nessuno dei coinvolti ha riportato conseguenze e pertanto non c’è stata la necessità dell’intervento di personale sanitario.

Entrambi i mezzi sono stati rimossi con il carro attrezzi. È intervenuto personale tecnico per la pulizia della strada. Il traffico stradale non ha subito particolari disagi. Una volta completati gli accertamenti per stabilire la dinamica dell’incidente, i militari di Valdilana hanno inviato un rapporto diretto agli Uffici competenti.