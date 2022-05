Ubriaco disturba clienti supermercato, poi cammina in mezzo alla strada col rischio di venire investito (foto di repertorio)

Cammina barcollante in mezzo alla strada col rischio di venire investito. Allora qualche automobilista ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine che, in breve tempo, hanno rintracciato il giovane, in evidente stato di ubriachezza.

Stando alle informazioni raccolte, sembra che, qualche ora prima, abbia importunato alcuni clienti di un supermercato sotto i fumi dell'alcol. Poi si è allontanato percorrendo la strada che da Cossato porta a Lessona. Il ragazzo, poco più che ventenne, è stato poi accompagnato a casa.