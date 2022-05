Incendio a Cossato, i Vigili del Fuoco lottano contro le fiamme: danni ingenti al tetto FOTO

Incendio a Cossato, i Vigili del Fuoco lottano contro le fiamme: danni ingenti al tetto e al piano superiore (foto di M. Benedetti per newsbiella.it)

Aggiornamento ore 22

Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento del violento incendio scoppiato due ore fa in una zona residenziale di Cossato. Stando alle prime informazioni raccolte, tetto e piano superiore della villetta colpita dal rogo sarebbero gravemente danneggiati.

I Vigili del Fuoco stanno lottando con caparbietà per contrastare le fiamme. Intanto, continua ad essere ben visibile l’alta colonna di fumo che ha fatto preoccupare diversi cittadini. Molto probabilmente l’intervento proseguirà nelle prossime ore fino alla completa messa in sicurezza dell’edificio.

Il fatto

Un terribile incendio sta tenendo col fiato sospeso una zona residenziale di Cossato. Intorno alle 20 di oggi, 3 maggio, è scoppiato un violento rogo all’interno di una villetta a due piani per cause ancora da appurare.

Secondo le prime informazioni raccolte, sembra che le fiamme abbiano investito il piano superiore e il tetto dell’abitato. A lanciare l’allarme i residenti che hanno notato l’alta colonna di fumo proveniente dal caseggiato.

Sul posto, in questo momento, oltre ai Carabinieri e ai sanitari del 118, tre squadre dei Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento dell’incendio; inoltre, da Santhià sta arrivando un’autobotte. Dentro l’edificio erano presenti due persone, prontamente uscite non appena l’incendio ha cominciato a propagarsi.