Alpini di Pralungo in lutto, è andato avanti Bruno Sasso

Alpini di Pralungo in lutto per la morte di Bruno Sasso, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 73 anni. Molto apprezzato per le sue qualità umane e morali, ha gestito fino alla pensione una carrozzeria a Vigliano Biellese.

Il Santo Rosario sarà recitato stasera, alle 20, nella chiesa parrocchiale di Pralungo. Sempre qui avrà luogo il funerale, affidato alle Onoranze Funebri Defabianis, domani, alle 10.30.