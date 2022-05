Soggiorno climatico termale e marino a Riccione per la terza età, foto Pixabay

Periodo 05 - 19 giugno 2022 (15 gg. - 14 notti), Hotel Las Vegas*** Riccione (RN).

Quota individuale di partecipazione € 650,00 (in camera matrimoniale o doppia) Supplemento singola € 182,00 Soggetto organizzatore: TRAVEL FRIENDS S.R.L – Strada Marosticana 26 – 36100 Vicenza

La quota comprende: Trasporto A/R in bus GT da Biella a Riccione, pensione completa con bevande incluse, servizio spiaggia 1 ombrellone ogni 2 lettini, 1 escursione, accompagnatore/animatore ad uso esclusivo del gruppo e assicurazione.

Iscrizioni riservate ai cittadini residenti a Biella di età pari o superiore a 60 nei limiti dei posti disponibili.

Eventuali richieste di non residenti saranno collocate in lista d’attesa l'assessore Isabella Scaramuzzi.

Pre-iscrizioni telefoniche: 015-3507857 Dal 06 al 10 maggio 2022 (sab e dom esclusi) dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 15Informazioni ulteriori e moduli a questo link: https://www.comune.biella.it/aree-tematiche/casa-e-politiche-sociali

L'Hotel Las Vegas, recentemente ristrutturato, è un hotel a conduzione famigliare. La struttura si trova a 5 minuti a piedi dalla spiaggia, a 350 m dalle Terme di Riccione e dal parco acquatico Perle d’acqua. Situato a Riccione, l'Hotel Las Vegas offre un ristorante, un bar, un salone in comune e un giardino. Tutte le camere sobrie, dispongono di TV a schermo piatto con canali via cavo e bagno privato con box doccia e asciugacapelli, aria condizionata, armadio, balcone e connessione WiFi gratuita. La colazione a buffet viene servita in una sala da pranzo informale. La struttura comprende inoltre ristorante accogliente, caffè/bar casual con terrazza affacciata sulla strada e area lounge nella hall a tinte vivaci. Presso l'Hotel Las Vegas potrete giocare a biliardo, ping pong e freccette.