Babi Barbara: la mamma infermiera che regala un sorriso ai bambini sui social, FOTO

Video con filastrocche, storielle, racconti di ogni genere e poi tanti disegni coloratissimi e laboratori originali. E' la pagina Facebbok "Babi Barbara", creata da Barbara Bartin circa due anni fa all'inizio del periodo pandemico, che oggi conta 3.800 followers. L'obiettivo? intrattenere i bambini e farli distrarre in un periodo difficile da vivere anche a chi aveva qualche anno in più. Ma da allora la pagina è sempre rimasta lì e quasi ogni giorno viene aggiornata di nuovi contenuti.

Barbara è mamma di due bambini. Fa l' infermiera e da sempre si diverte a interpretare storielle filastrocche buffe e scenette attraverso un personaggio in particolare "Il Babi", oltre che attraverso altri personaggi. "Il protagonista è Babi, chiamato così semplicemente perchè in famiglia mi chiamano Babi e mi è venuto normale chiamarlo così - racconta Barbara - . E' vestito con una casacca buffa e pantaloni che ricordano un clown, cappello compreso, dalle tonalità blu e verde. Una volta mettevo anche il naso rosso poi ad alcuni piccoli non piaceva e l'ho tolo. Da anni ormai mi diverto a vestirmi così. Prima per fare divertire i bambini miei e poi quelli dei miei amici. Tante volte alle feste mi chiamavano anche per intrattenerli e io non mi sono mai tirata indietro. Anzi. E la mia passione mi ha portata qui dove sono oggi: ad avere questa pagina che ha uno scopo tutt'altro che pubblicitario. Mi interessa fare divertire i piccoli, regalare loro un sorriso e aiutare magari le nonne che sono a casa con i nipoti e non sanno cosa fare a passare il tempo in allegria. Quindi mi invento lavoretti, e scenette o anche semplici disegni, improvvisando".

L'idea della pagina è partita dal lockdown: "Eravamo tutti chiusi in casa - racconta Barbara - . Così un po' io di mia iniziativa e un po' su richiesta delle mie amiche ho iniziato via sms a intrattenere alcuni bambini. Poi, sempre le mie amiche mi hanno dato l'idea di aprire una pagina per raggiungere più persone ed eccomi qui, con la pagina "Babi Barbara". Pensavo che mi sarei fermata e invece ogni tanto pubblico una filastrocca o una storia o mi invento un laboratorio. Ho affrontato tanti temi in questi anni. Ho cercato di spiegare ai bambini che cos'era il virus cattivo che li costringeva a casa, ho cercato di dargli forza quando dovevano fare un tampone. Quando non mi faccio viva per qualche giorno mi chiedono che fine ho fatto. Per me è una soddisfazione perchè regalo sorrisi ed è quello che voglio fare".

Barbara ha però anche un sogno che un giorno spera di realizzare: raccogliere tutte le sue storielle e le filastrocche in un testo. "Mi piacerebbe - conclude - . Anche oggi le mie amiche che insegnano mi chiedono se possono usare le mie storielle magari per spiegare qualche cosa ai bambini e a me fa piacere. Vedremo. Intanto continuo a regalare sorrisi attraverso Babi sui social per la felicità di chi mi segue".