Festa della mamma, le azalee della ricerca dell’Airc saranno a Biella e Cossato

Tornano come è consuetudine della festa della mamma le azalee della ricerca dell’Airc. Questa volta, dopo due anni di limitazioni legate alla pandemia, si potranno nuovamente trovare nelle piazze. Accadrà anche a Biella dove l’iniziativa dell’associazione italiana per la ricerca sul cancro ha luogo grazie all’impegno di volontarie e volontari del Fondo Edo Tempia. Le piante saranno a disposizione in provincia sabato 7 e domenica 8 maggio in due punti di distribuzione: a Biella la postazione sarà la domenica lungo via Italia, tra la Santissima Trinità e il municipio, a Cossato il sabato in piazza Chiesa.

Il contributo minimo richiesto è di 15 euro, una donazione che diventerà energia preziosa per i progetti di ricerca dell’Airc, storicamente impegnata nel far progredire le conoscenze di scienza e medicina sui tumori. Alcune delle iniziative coinvolgono anche Biella: è l’esempio del bando Accelerator Award sulle forme rare di cancro, progetto internazionale che vede l’Airc coinvolta in prima persona, per il quale il laboratorio di genomica della Fondazione Tempia ha ricevuto un contributo per approfondire lo studio dello pseudomixoma peritonei, patologia dell’apparato gastrointestinale che deriva dall’appendice.