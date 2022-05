Cuori di biscotto Telethon, a Crevacuore si è al fianco della ricerca

Per la Festa della Mamma ecco un dono prezioso: i Cuori di biscotto di Fondazione Telethon! Scegliendoli, si supporta la ricerca sulle malattie genetiche rare, con un regalo speciale alle mamme.Sabato 7 maggio, a Crevacuore, nella Piazza del Mercato, dalle 9,30 in poi, sarà possibile acquistare i “Cuori di biscotto” e sostenere così la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, finanziata e sviluppata dalla Fondazione Telethon.

I “Cuori di biscotto” saranno in distribuzione grazie alla disponibilità dei Volontari della Pro-Loco di Ailoche e della Pro-Loco di Crevacuore uniti in sinergia ed in collaborazione con i Comuni di Crevacuore e di Ailoche.

L’iniziativa, inserita nell’ambito della campagna di primavera Telethon, ha l’obiettivo da una parte di continuare a sensibilizzare sull’importanza del sostegno alla ricerca scientifica per la cura delle malattie genetiche rare e dall’altra di ricordare l’impegno della Fondazione Telethon durante tutto l’anno. Grazie a questo sostegno Telethon lavora ogni giorno per progredire nella cura e nel miglioramento della qualità della vita dei pazienti che sono al centro della sua missione.

"Sostenere la ricerca con tutto il cuore” è il significato del dono dei "biscotti del cuore", per ricordare l’importanza della generosità e della voglia di donare per sostenere la ricerca scientifica per la cura delle malattie genetiche rare. Appuntamento dunque a Crevacuore, nella mattinata di sabato 7 maggio, nella Piazza del Mercato, per sostenere, con una piccolo contributo, la ricerca scientifica e far sentire la nostra vicinanza ai pazienti e alle loro famiglie.