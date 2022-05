Convegno a Biella sul diabete targato Lions Club Valli Biellesi

Oltre 60 milioni di persone in Europa hanno il diabete. Si tratta di una malattia cronica, ampiamente prevedibile, che mette a dura prova le economie e i sistemi sanitari; viene considerata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come l’ottava causa di morte nel mondo e rappresenta una delle cause umanitarie supportate dal Lions International.

Anche nella nostra provincia il numero di persone affette dal diabete è in costante aumento e le cause dipendono da tendenze crescenti verso il sovrappeso e l'obesità, diete malsane, inattività fisica e svantaggio socioeconomico. Per parlare di questo tema il Lions Club Biella Valli Biellesi ha organizzato un convegno a carattere divulgativo-scientifico dal titolo “Facciamo luce sul diabete” che si svolgerà mercoledì 11 maggio alle ore 20.30 a Palazzo Gromo Losa.

Le cause dell’insorgenza della malattia sono diverse così come lo sono i sintomi e per questo verranno trattati argomenti ad ampio raggio. Interverranno i relatori : dottoressa Rita Graziella Guarnieri, Responsabile FF SSD Diabetologia ed Endocrinologia dell’ASLBI (Ospedale di Biella); dottor Piero Abbruzzese, già Direttore di Cardiochirurgia nell'Ospedale G. Brotzu di Cagliari e nell'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino dove è stato anche Direttore del Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica. E' stato Presidente della Sezione Pediatrica della Società Italiana di Cardiochirurgia ed è Membro dell'Egyptian Board di Cardiochirurgia. Ha creato la Fondazione FORMA per il sostegno dei bimbi malati nell’Ospedale Regina Margherita di Torino. Collabora con diverse organizzazioni umanitarie come Emergency, Associazione Amici Bambini Cardiopatici, Marco Berry onlus e Movimento per i Bambini (Torino); dottoressa Daniela Capra, Medico Specialista in Medicina dello Sport e Nutrizionista, Medico della Nazionale Italiana di Canoa Slalom e Consulente nutrizionale per sportivi amatoriali e professionisti di diverse discipline (Torino); dottor Paolo Battaglino, Responsabile Sanitario Settore Giovanile Torino FC (Torino).

La serata è organizzata a favore della sezione locale di FAND (Associazione Italiana Diabetici) le cui attività verranno illustrate dal Presidente Claudio Zaninetti. Grande supporto all’iniziativa è stato dato dall’Istituto Superiore Scolastico “Gae Aulenti” con la preparazione di prodotti dolciari e dall’Accademia dello Sport APD Pietro Micca per l’avvicinamento ad alcune discipline sportive. La Fondazione Cassa di Risparmio ha affiancato il Lions Biella Valli Biellesi nell’iniziativa e lo sosterrà nel progetto divulgativo delle buone pratiche e dei corretti stili di vita. L’ingresso è libero ma è richiesto un contributo per il finanziamento delle iniziative di FAND a favore dei giovani affetti dal diabete. Agli intervenuti verranno consegnati un ticket valido per 10 giorni di prova presso l’APD Pietro Micca, un questionario per il check up della salute ed un omaggio dolce.