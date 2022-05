Puliamo Vigliano è un successo, tanti giovani a fianco del Comune per la cura dell'ambiente

Trenta ragazzi, cinque adulti, tanta voglia di lavorare, di condividere un’esperienza di impegno per la collettività: questi gli ingredienti del successo di “Puliamo Vigliano”, che nel pomeriggio dello scorso venerdì 29 aprile ha riguardato varie aree del paese, partendo dal Municipio e terminando presso la Biblioteca civica, con una ricca merenda per tutti. L’iniziativa del Consiglio comunale dei ragazzi testimonia concretamente la voglia di prendersi cura degli spazi comuni, ed in particolare dei parchi gioco e degli ambienti più frequentati dai bambini.

E’ stata anche un’occasione per ritrovarsi, in gruppo, all’aperto, con una modalità che per tutto il biennio precedente non era praticabile: aldilà dell’obiettivo di tutela ambientale, quindi, il desiderio di stare insieme ha trasformato l’evento in una sorta di divertente gita scolastica. I diversi gruppi, ciascuno guidato da uno o più adulti, si sono occupati di coprire una vasta area del paese, dai dintorni della scuola primaria di Amosso alla via Felice Trossi, da piazza Collobiano a via Rivetti, confluendo poi alla zona centrale di piazza Martiri partigiani e all’area mercatale.

“Il senso civico di questi ragazzi – commenta il sindaco Cristina Vazzoler – è encomiabile e fa ben sperare per il futuro. Il tema dell’ambiente richiede un’attenzione seria e scelte etiche non più rinviabili, a partire dai comportamenti individuali. I giovani, con iniziative come queste, ci dimostrano l’importanza di investire nell’educazione alla cittadinanza attiva, fin dai primissimi anni di scuola. Ringrazio la Seab che, malgrado le difficoltà, è sempre disponibile a sostenere iniziative come queste adeguando la propria organizzazione.”

"Gli studenti del CCR – prosegue Elena Ottino. assessore all’Istruzione - sono arrivati a questo momento dopo un percorso iniziato alcuni mesi fa, gli incontri presso la Sala consiliare hanno avuto cadenza mensile e sono stati momenti di ascolto e di proposta. Si è trattato di un percorso di crescita: occuparsi del bene comune significa mettersi a disposizione del proprio territorio per renderlo un luogo più bello, più vivibile e più vivo. E più vivo è certamente stato lo scorso venerdì pomeriggio, sentire riecheggiare voci felici nelle aree verdi adibite al gioco libero dei bambini mentre si raccoglievano le cartacce è stato indice dell'importanza delle attività in gruppo per raggiungere un obiettivo comune."

Dal Comune è giunto un grazie sentito a don Luca Murdaca e agli animatori della Parrocchia di Santa Maria Assunta, Alessandro Friaglia, Lucrezia Barbero, Eric Loyola, Elisa Merlin, Enrico Giglione e Giovanni Musso. Grazie poi alla consueta disponibilità e alla gentilezza di Mariella Merlanti e Maria Adele Magliola che hanno supportato la professoressa Nicoletta Coppola, referente del CCR e gli assessori Elena Ottino, Luca D’Andrea con la consigliera Margherita Avanzi. L’organizzazione concordata con la Seab ha previsto che i sacchi per ciascun tipo di raccolta confluissero immediatamente in appositi cassoni, prelevati nel tardo pomeriggio.