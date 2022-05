DocBi, ecco il nuovo Consiglio direttivo

L’Assemblea generale del DocBi - Centro Studi Biellesi si è svolta sabato 23 aprile alla “Fabbrica della ruota” di Pray alla presenza di una trentina di soci.

Nella relazione morale il presidente Marcello Vaudano ha illustrato ai presenti lo stato dell’associazione, che sta attraversando un momento favorevole, contrassegnato da un incremento dei soci attivi, dal consolidamento delle partnership e da importanti riconoscimenti da parte di istituzioni e enti privati. Sergio Marucchi ha poi riassunto l’attività svolta nel corso del 2021 accennando sia alle attività di studio e di ricerca che il DocBi prosegue da decenni, sia alle iniziative che l’associazione propone ogni anno: mostre, manifestazioni, visite guidate, incontri, editoria, ecc.

Cristina Bernardi ha quindi presentato i bilanci consuntivo 2021 e preventivo 2022, entrambi approvati all’unanimità. È toccato ancora a Vaudano illustrare i programmi e le iniziative che l’associazione intende sviluppare nel corso del 2022, che riguardano i consueti campi d’azione, come quello del patrimonio industriale, l’allestimento di mostre, il mantenimento delle tradizionali manifestazioni: da “Transumando” a “Turno di notte” e “Restauri e chitarre”. Proseguirà l’attività di ricerca finalizzata alla promozione del territorio anche attraverso la pubblicazione del bollettino annuale e della “Rivista Biellese”.

Al momento del rinnovo del Consiglio direttivo, il presidente Vaudano ha ringraziato i consiglieri uscenti che non si sono più ricandidati e in particolare ha rivolto parole di apprezzamento e di affetto agli “storici” Enzo Vercella e Roberto Pozzi per il prezioso contributo garantito all’associazione in decenni di appassionata militanza. Si è infine proceduto all’elezione dei consiglieri per il triennio 2022-2025. Sono risultati eletti: Cristina Bernardi, Pierangelo Costa, Bruno Cremona, Massimiliano Franco, Giulia Ghisio, Sergio Marucchi, Alberto Mello, Claudio Oddone, Alfonso Oitana, Domenico Ubertalli, Marcello Vaudano. Nella prima riunione del Consiglio direttivo, svoltasi presso la sede di Biella lunedì 2 maggio, si è proceduto con l’elezione delle cariche sociali; sono stati confermati Marcello Vaudano e Cristina Bernardi alle cariche di presidente e tesoriera, mentre Sergio Marucchi e Massimiliano Franco sono stati eletti rispettivamente vicepresidente e segretario.