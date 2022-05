Dai Paesi Bassi a Valle San Nicolao in cerca del certificato di nascita del nonno

Elsa Rainero vive in Olanda da 5 anni, in una cittadina a circa 40 minuti di treno da Amsterdam, ma ha un forte legame con il territorio biellese. Era il 1915 quando il nonno, all’alba della Prima Guerra Mondiale, decide di emigrare in Perù da Valle San Nicolao per stabilirvisi definitivamente, tant’è che la stessa Elsa nasce a Lima.



Così, tra una vicissitudine e l’altra, arriva l’anno 2022 ed Elsa decide di intraprendere un viaggio che la porterà dai Paesi Bassi alla provincia di Biella. L’obiettivo è di recuperare il certificato di nascita del nonno, la destinazione è Valle San Nicolao. Il viaggio procede a gonfie vele fino all’arrivo a Cossato dove, dato l’orario e il giorno, si tratta infatti della sera del 25 aprile, Elsa riesce a trovare solo un bus fino a Campore e, da lì, ha proseguito a piedi fino a Bioglio.



L’avventura si è conclusa il girono dopo, 26 aprile, con il recupero del certificato e il ritorno in Olanda.