Candelo, in arrivo il giorno della “rumenta”

Sta per arrivare la “giornata del riuso” nel Comune di Candelo che sarà ospitata, sabato 7 maggio, in piazza Marinai d’Italia. In partenza alle 8 con la consegna del materiale, il “dì dla rumenta” verrà ufficialmente aperto alle 10, momento nel quale si potrà barattare la merce raccolta.

L’invito a partecipare è esteso anche ai non residenti che però non potranno portare materiale da consegnare, a differenza dei residenti.