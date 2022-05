Fondo sociale, c'è la proroga delle domande al 30 giugno.

Atc Piemonte Nord informa i suoi inquilini che la giunta regionale, con deliberazione adottata in data 29 aprile 2022, ha prorogato al 30 giugno prossimo i termini per il pagamento della quota minima e per la presentazione della relativa documentazione, ai fini del riconoscimento della condizione di moroso incolpevole per l’anno 2021.

Tutte le informazioni sul sito www.atcpiemontenord.it e utilizzando i servizi integrati allo stesso.