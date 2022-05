Ritmica La Marmora, La squadra maschile resta in serie B

Lo scorso week end oltre ai risultati importanti a livello nazionale nello Yudo da parte di Martina Tomba e Francesco Verrengia della sezione Team Ability della Ginnastica La Marmora di cui abbiamo parlato giorni fa, tutte le sezioni di Ginnastica hanno gareggiato. Già venerdì scorso a Napoli la squadra maschile di Serie B formata dal capitano Federico Pozzato, da Francesco Prato, Riccardo Pozzato, Davide Cerruti, Andrea Basana proveniente da Udine e Giacomo Arena in prestito dalla Società Pro Carate, dopo aver conquistato un bronzo nella prima prova del Campionato nazionale ed un argento nella seconda prova erano desiderosi di ripetere uno dei due risultati: Avrebbero così potuto accedere l’anno prossimo al Campionato di serie A2, ma forse l’ansia di una prestazione di grande valore non li ha aiutati e si sono dovuti accontentare di collocarsi ai piedi del podio al quarto posto e la permanenza l’anno prossimo in serie B. Nessun dramma ci dice il tecnico Jacopo Vercellino, perché già aver conquistato due medaglie nell’arco del campionato a dimostrazione del loro valore, li ha gratificati.

Intanto a Chatillon le ginnaste della Ritmica guidate da Silvia Bozzonetti e Beatrice Peretto hanno partecipato al Campionato d’insieme Silver di Livello C1 della categoria Allieve conquistando la medaglia d’oro con le giovani allieve Nicole Musa, Viola Mognaz, Valeria Cialdella e Maddalena Calcagno. Il risultato ha ancora più valore perché per l’assenza della ginnasta Caterina Santangelo ha obbligato la tecnica Silvia Bozzonetti a cambiare parte dell’esercizio di squadra ma le ginnaste hanno reagito con grande professionalità senza farsi condizionare dalle variazioni. Nel Campionato d’insieme Silver di Livello C2 la coppia formata dalle Juniores Beatrice Frassà e Martina Mognaz ha conquistato su quindici coppie la medaglia d’argento anche se c’è stato un errore che forse ha precluso la vittoria, ma è comunque un traguardo importante per le prossime gare.



Lunedì poi sono scese in campo le giovani dell’Artistica Femminile a livello individuale nella gara Silver di Livello C. Vittoria Maggia nella categoria Junior di prima fascia si è classificata quarta e Margherita Mosca undicesima, mentre nella categoria Allieve di terza fascia Carola Coda Cap è giunta dodicesima e Maggie Castello nella categoria allieve di seconda fascia quattordicesima. Sono comunque soddisfatte le insegnanti Marta Beraldo ed Aurora Sellone che le seguono con grande professionalità ed affetto perché alcuni errori dovuti a nuovi elementi tecnici inseriti, col tempo saranno assimilati e gli errori scompariranno.

In questo fine settimana solo il settore maschile è sceso in campo per l’ultima prova del Campionato interregionale di Serie C con i ginnasti Timoteo Bagnis, Davide Cerruti, Federico Ibba e Sandro Varnero, gara che si è svolta a Torino. Era necessario che i ginnasti, anche se non tutti erano pronti ai vari attrezzi, facessero questa esperienza perché sicuramente il prossimo anno potranno essere inseriti nella squadra di serie B ed il tecnico Vercellino voleva testare la tenuta di gara in un incontro di squadra a livello interregionale. Il risultato è risultato positivo.