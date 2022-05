Rally, Tasinato non trova il giusto ritmo alla 58esima edizione delle Valli Ossolane

Weekend impegnativo per il rallista Pierangelo Tasinato che non è riuscito a trovare la giusta dimensione al 58° rally Valli Ossolane, svoltosi tra le giornate di sabato 30 aprile e domenica 1° maggio: “È stata una gara strana – commenta Tasinato -, sentivo che stavo andando bene ma non sono riuscito a fare i tempi”.



A testimoniare questo ritmo altalenante sono arrivati i risultati finali, i quali vedono il pilota biellese al 32° posto assoluto, 19° di gruppo, 20° di categoria e 1° tra gli over 55. Nonostante l’ottima sinergia con il navigatore Simone Bottega e il team Miele, di mezzo si sono messi alcuni intoppi, tra cui la pioggia improvvisa prima della seconda prova di sabato 30: “Poco prima dell’inizio è arrivato un acquazzone – racconta Tasinato – e noi avevamo le gomme per il terreno asciutto che hanno compromesso la prestazione”.



La soddisfazione però non manca e un 32° posto assoluto, su un totale di 166 iscritti, è una piccola gioia da condividere quando lo si ottiene con avversari così agguerriti: “Questo è un rally molto sentito dai locali – spiega Tasinato – e vanno fortissimo, per loro è come correre al mondiale”.



Nel frattempo, prosegue l’iniziativa lanciata dal pilota in sostegno del reparto di cardiologia dell’ospedale di Biella a cui è possibile contribuire al link: https://www.gofundme.com/f/98quf-una-mano-sul-cuore?qid=6d9a49821bdf3959e545393d0da08f28.