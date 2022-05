Pallacanestro Vigliano sconfitta a Casale, è 72-56

Partita di promozione su un campo difficile e ostico con avversari fisici ed esperti. Primo quarto dove il Vigliano entra in campo con superficialità e ciò porta a un vantaggio in doppia cifra per i padroni di casa del Casale; ma i biellesi sono bravi a recuperare grazie a delle buone giocate difensive e offensive chiudendo sotto di 4. Secondo quarto all'insegna del Casale che si schierano a zona.

“Fatichiamo a trovare dei buoni tiri e casale vola a +12 – commenta il tecnico Bona – Nel secondo tempo facciamo fatica a trovare soluzioni con i padroni di casa che provano a chiudere la partita ma grazie ad una buona reazione corale a metà quarto si torna sotto di 6.Finale un po' nervoso da entrambe le parti e Casale riesce a trovare conclusioni da tre punti che ci mettono a sedere”.

Casale vs Pallacanestro Vigliano 72-56(15-11 34-22 53-40)

Pallacanestro Vigliano: Fiorindo 7, Borio, Zordan 5, Imperadori 3, Gagliano 14, Perla 4, Bottone 7, Bazzani 4, Scaglia Rat 4, Coghetto 8. All. Bona.