Mauro Perino e Stefano Angelino Giorzet ambasciatori della marcia biellese a Gavardo

Domenica 1° maggio si è svolta a Gavardo in provincia di Brescia una gara promozionale di marcia alpina di regolarità, organizzata dallo Spac Paitone in collaborazione con il gruppo alpini di Gavardo.

La manifestazione è stata creata per promuovere la marcia in Lombardia e per ricordare due figure importanti di questo sport: Pietro Rivetta e Pierino Goffi. Un numero importante di partecipanti ha voluto onorare il lavoro svolto dagli organizzatori, i quali hanno suddiviso in due gruppi l’ordine di partenza: i tesserati F.I.E partecipanti al campionato regionale 44 in totale, hanno gareggiato individualmente per il trofeo Pietro Rivetta, mentre 16 iscritti con alcune coppie di alpini, hanno corso nella categoria promozionale per il trofeo Pierino Goffi.

Nel gruppo degli agonisti anche due esponenti della marcia biellese hanno partecipato alla manifestazione portando a casa un buon risultato. Mauro Perino e Stefano Angelino Giorzet sono scesi dalla Viera di Coggiola per onorare i colori del G.S Genzianella oltre essere ambasciatori della marcia biellese in terra lombarda.

La loro prestazione è stata di buon livello, il miglior risultato l’ha ottenuto Mauro Perino che ha concluso i cinque settori al 11° posto assoluto totalizzando 110 penalità, mentre Stefano Angelino Giorzet si è dovuto accontentare del 16° posizione con 132 penalità. La classifica finale vede al 1° posto Pezzotta Giuseppina del G.S Marinelli con 55 penalità, 2° Gatta Franco (Gam Sarezzo S. Emiliano con 58 penalità, 3° Moniga Marco (GSA Rezzato) con 74 penalità.