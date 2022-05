Le strade di coach Stefano Colombo e della Virtus si separano

Virtus Biella comunica che al termine della stagione 2021/22 cesserà il rapporto di collaborazione con coach Stefano Colombo. La decisione, presa di comune accordo con il presidente Nicolò Pizzato, è stata formalizzata dopo una serie di colloqui e un'analisi lucida, onesta e ad ampio raggio.

I risultati ottenuti nell'ultimo biennio, con coach Colombo alla guida della formazione di B1 e in prima linea nello staff di allenatori del Settore Giovanile, sono stati eccellenti: nel suo primo anno sulla panchina della Prochimica, la Virtus ha toccato il punto storicamente più alto, la conquista della semifinale nei Play Off promozione; quest'anno, invece, le ragazze della B1 hanno raggiunto il traguardo della salvezza nella categoria – obiettivo dichiarato a inizio stagione – con un mese di anticipo sulla conclusione del campionato.

Resta tuttavia per Virtus Biella l'esigenza di proseguire il percorso virtuoso di crescita della Società, dentro e fuori dal campo, con il coinvolgimento a tempo pieno del proprio allenatore di riferimento, partecipazione che Stefano non può più garantire. Dopo due anni di condivisioni e soddisfazioni, sportive e umane, coach Colombo interromperà quindi nelle prossime settimane il suo operato in Virtus Biella. Archiviata la stagione della Serie B1, porterà a termine da oggi le attività in programma con il Settore Giovanile.

Tutto il Club desidera ringraziarlo per lo straordinario lavoro svolto in questo biennio. Stefano Colombo rimarrà per sempre nella storia del nostro Club. Seguiranno dichiarazioni ufficiali del Presidente Nicolò Pizzato sui canali ufficiali del Club