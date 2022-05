Ginnastica ritmica, Chatillon incorona le allieve biellesi

La ASD Piemonte Ginnastica sabato 23 aprile ha partecipato, a Chatillon, alla 2° ed ultima prova regionale Piemonte e Valle d’Aosta per la FGI, per l’ammissione alla fase nazionale nel settore Silver di Ritmica. Tre le squadre della DS Donatella Eterno, allenate da Francesca Boggio e Giada Pomini. Una gara impegnativa, con molte squadre iscritte. Le Allieve Alice Barberis, Giorgia Falcetti e Giulia Gallo scendono in pedana con il programma LA1, squadra a corpo libero, e subito dimostrano sicurezza e pulizia di azione. Ottimo il punteggio totale conseguito: 10.100, che decreta la vittoria su 29 squadre presenti, e ancora più entusiasmante il punteggio parziale di Esecuzione, rivelatosi il migliore della gara.



Poco dopo questo magnifico ed inatteso exploit entrano in gara le Junior e Senior Giulia Gavazzi, Alice Marcone, Alessia Marcone, Giulia Saramin e Giulia Tricarichi Perruccio, nel programma LB1 - Open, squadra con 5 cerchi. Le ginnaste, cariche del risultato delle compagne più giovani, eseguono un bell’esercizio, con lanci e scambi corretti ed una interpretazione intensa e coinvolgente. Vincono una splendida medaglia d’argento, su 25 squadre presenti, dietro alla forte compagine di Cuneo.



In tarda mattinata le Junior Rebecca Pulze ed Elisa Tricarichi Perruccio gareggiano nel programma LB2, coppia con cerchi, e su 33 squadre conquistano un soddisfacente 5° posto, con una bella performance, “sporcata” solo da una caduta di attrezzo che, nella Ritmica, costa moltissimo. “Una giornata da incorniciare – commenta Donatella Eterno – Sapevamo di aver lavorato bene ma non ci aspettavamo risultati così eclatanti in un ambiente molto competitivo e con la presenza di associazioni storicamente molto forti. Siamo sulla strada giusta e speriamo di progredire”.