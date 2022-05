Biella, il Pd alla giunta: "Devolvete il vostro aumento a un fondo comunale come rimborso dei danni provocati"

Il gruppo del Pd in consiglio comunale a Biella torna alla carica contro quelli che ritiene essere stati dei "danni" provocati dalla giunta alla città. E lo fa attraverso un interrogazione. In particolare, nel documento chiede ai componenti di devolvere l’aumento netto dei propri emolumenti ad un fondo comunale destinato a finanziare progetti di, vera, rigenerazione urbana, "come parziale rimborso dei danni provocati ai cittadini in questi primi tre anni di governo con un aumento immeritato delle indennità di funzione e con la mancata partecipazione al bando per la qualità dell’abitare".

Nell'interrogazione il gruppo del Pd chiede anche che: "I costi complessivi che il Comune sosterrà per la giunta, nella sua nuova composizione a 9 componenti, non superino quelli che venivano sostenuti quando la giunta era composta da soli 7 assessori".

Il punto di partenza del documento al quale fa riferimento il Pd è la legge di bilancio dello Stato 2022 che introduce un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario in una misura percentuale, proporzionata alla popolazione, al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili). Per i capoluoghi di provincia fino a 100.000 abitanti è previsto che l’indennità di funzione aumenti fino a raggiungere il 70% del trattamento economico complessivo del Presidente della Regione, ovvero 9.660euro lordi mensili.